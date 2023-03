“Per sempre Alfredo”: il tedesco Engelhardt vince la terza edizione sul traguardo di Sesto Fiorentino (Di domenica 19 marzo 2023) Felix Engelhardt, tedesco di 23 anni, ha vinto, sul traguardo di Sesto Fiorentino, la terza edizione della 'Per sempre Alfredo'. Il portacolori del Team Jayco Alula ha preceduto il britannico Mark Stewart (Bolton Equities Black) e il danese Anders Foldager (Biesse Carrera) Leggi su firenzepost (Di domenica 19 marzo 2023) Felixdi 23 anni, ha vinto, suldi, ladella 'Per'. Il portacolori del Team Jayco Alula ha preceduto il britannico Mark Stewart (Bolton Equities Black) e il danese Anders Foldager (Biesse Carrera)

