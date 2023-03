Per Sempre Alfredo 2023: vince in volata Felix Engelhardt, quarto Filippo Fiorelli (Di domenica 19 marzo 2023) Non solo Milano-Sanremo. Week-end di corse italiane per il ciclismo su strada: in terra toscana è andata in scena la terza edizione della Per Sempre Alfredo, gara dedicata ad Alfredo Martini. A vincere in quel di Sesto Fiorentino è il teutonico della Jayco AlUla Felix Engelhardt, al primo successo della carriera. Fuga a sette nella prima parte di gara: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Marcel Camprubí (Q36), Giacomo Garavaglia (Work Service), Mattia Piccini (Gallina Ecotek Lucchini), Stefano Leali (General Store), Anthoni Silenzi (MG.K vis) e Aaron Van Der Beken (Bingoal Wb). Gruppo che ha gestito al meglio ed è andato a raggiungerli a 60 chilometri dal traguardo. Da lì altro attacco in coppia di Georg Steinhauser (EF Education Easypost) e Alexis Guerin (Bingoaol), ma alla fine, come ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Non solo Milano-Sanremo. Week-end di corse italiane per il ciclismo su strada: in terra toscana è andata in scena la terza edizione della Per, gara dedicata adMartini. Are in quel di Sesto Fiorentino è il teutonico della Jayco AlUla, al primo successo della carriera. Fuga a sette nella prima parte di gara: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Marcel Camprubí (Q36), Giacomo Garavaglia (Work Service), Mattia Piccini (Gallina Ecotek Lucchini), Stefano Leali (General Store), Anthoni Silenzi (MG.K vis) e Aaron Van Der Beken (Bingoal Wb). Gruppo che ha gestito al meglio ed è andato a raggiungerli a 60 chilometri dal traguardo. Da lì altro attacco in coppia di Georg Steinhauser (EF Education Easypost) e Alexis Guerin (Bingoaol), ma alla fine, come ...

