Per l’Atalanta una grande coreografia, ma è il “dietro le quinte” della Nord ad esserlo di più (Di domenica 19 marzo 2023) L’impegno e dedizione dei ragazzi della Curva Nord dell’Atalanta nella realizzazione di una coreografia spettacolare Amore infinito quello per l’Atalanta. Dalle coreografie ai canti fino al coinvolgimento di tutto lo stadio. Un risultato positivo guardando con occhi esterni, ma esso diventa straordinario se si pensa a ciò che accade dietro le quinte: quel lavoro che sta nel mezzo tra l’idea e il risultato di quello che si vede sugli spalti del Gewiss Stadium. La Curva Nord ha indubbiamente passato l’ultimo anno a ricostruire, a mettere mattone su mattone per ridare all’Atalanta quell’identità che l’ha sempre contraddistinta in termini di tifo: un vero e proprio orgoglio anche per la città di Bergamo. Non è mai un percorso facile, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 marzo 2023) L’impegno e dedizione dei ragazziCurvadelnella realizzazione di unaspettacolare Amore infinito quello per. Dalle coreografie ai canti fino al coinvolgimento di tutto lo stadio. Un risultato positivo guardando con occhi esterni, ma esso diventa straordinario se si pensa a ciò che accadele: quel lavoro che sta nel mezzo tra l’idea e il risultato di quello che si vede sugli spalti del Gewiss Stadium. La Curvaha indubbiamente passato l’ultimo anno a ricostruire, a mettere mattone su mattone per ridare alquell’identità che l’ha sempre contraddistinta in termini di tifo: un vero e proprio orgoglio anche per la città di Bergamo. Non è mai un percorso facile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Tutti persi a chiedersi che fine farà il -15 per le plusvalenze e a rimuovere l’incombente processo “manovre stipen… - realvarriale : Il gol di #Kvara con l'assist di un incontenibile @victorosimhen9 e il 2° tempo di @sscnapoli contro @Atalanta_BC c… - JulzOa : Cmq per me 1. Napoli (qualità, i loro palleggio, i gol che fanno uno più bello dell’altro con tiri da fuori, tria… - marcosalemi67 : RT @LucaMarelli72: #UdineseMilan, rigore, thread. Atalanta-Milan 2-3. Sul punteggio di 0-3, Di Bello concede (con l'ausilio del VAR) un c… - EriErvinsadiku : @DavidBasco86 @AbateCapitano Lo dicono gli allenatori nelle loro interviste. Anche Pioli quando ha sostituito Giamp… -

Napoli - Eintracht: ultras azzurro, in azione per difendere città ...ben 600 supporters della squadra tedesca (tra cui c'erano anche tifosi dell'Atalanta) e 200 napoletani, entrati in azione - come è stato da loro stessi ribadito - "per difendere Napoli". L'enorme ... Tra Inter e Juventus è derby d'Italia anche sul mercato Difficile che si possa accendere un derby d'Italia per Giorgio Scalvini : l'Atalanta valuta il classe 2003 sui 35 milioni di euro, troppi per il mercato italiano. Verstappen e Leclerc, a Gedda un duello tutto in rimonta Abbonati per leggere anche Giovedì 9/3 Venerdì 10/3 Sabato 11/3 ...45 Sporting - Arsenal 2 - 2 18:45 Bayer L. - Ferencvárosi TC 2 - 0 ...00 Empoli - Udinese 0 - 1 18:00 Napoli - Atalanta 2 - 0 20:45 ... ...ben 600 supporters della squadra tedesca (tra cui c'erano anche tifosi dell') e 200 napoletani, entrati in azione - come è stato da loro stessi ribadito - "difendere Napoli".'enorme ...Difficile che si possa accendere un derby d'ItaliaGiorgio Scalvini :valuta il classe 2003 sui 35 milioni di euro, troppiil mercato italiano.Abbonatileggere anche Giovedì 9/3 Venerdì 10/3 Sabato 11/3 ...45 Sporting - Arsenal 2 - 2 18:45 Bayer. - Ferencvárosi TC 2 - 0 ...00 Empoli - Udinese 0 - 1 18:00 Napoli -2 - 0 20:45 ... Atalanta-Empoli 2-1, i neroazzurri mordono e ritrovano la vittoria RaiNews