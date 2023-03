Per il Dantedì (il 25 marzo del 1300 Dante Alighieri iniziò il viaggio poi descritto nella Divina Commedia) grande manifestazione, musicale e poetica, a Milano. Dopo il concerto dei giovani musicisti della Orchestra Milano Strings Academy, gli studenti dei licei minalesi leggeranno la Preghiera di San Bernardo alla Madonna del XXXIII Canto del Paradiso (Di domenica 19 marzo 2023) Istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini, il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il Dantedì 2023 cade dunque in una data non casuale: proprio il 25 marzo del 1300 è iniziato il viaggio che il Sommo Poeta narra nella Divina Commedia. Per celebrarla, in tutta Italia e nel mondo sono organizzate tantissime iniziative. In particolare si adoperano i Comitati della Società Dante Alighieri, diffusi ovunque, da Firenze a Lusaka (Zambia), da Ravenna a Washington DC. Dantedì 2023, a Milano il concerto ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 marzo 2023) Istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini, il 25è la Giornata nazionale dedicata a. Il2023 cade dunque in una data non casuale: proprio il 25delè iniziato ilche il Sommo Poeta narra. Per celebrarla, in tutta Italia e nel mondo sono organizzate tantissime iniziative. In particolare si adoperano i ComitatiSocietà, diffusi ovunque, da Firenze a Lusaka (Zambia), da Ravenna a Washington DC.2023, ail...

