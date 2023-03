Per chi ama i crime che si reggono sull'introspezione e affondano nel dolore e nella solitudine dei protagonisti (Di domenica 19 marzo 2023) YOUR HONORGenere: drammatico, ThrillerRegia: Peter Moffat. Con Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr., Benjamin Flores Jr., Michael Stuhlbarg, Keith Machekanyanga, Lilli Kay, Jimi Stanton. Su Paramount + Bryan Cranston (Michael Desiato) e Amy Landecker (Detective Nancy Costello) nella seconda stagione di “Your Honor” (foto Skip Bolen/SHOWTIME). Leggi anche › Bryan Cranston, quando la recitazione è terapia contro il dolore › Bryan Cranston: «Con due asciugamani caldi spazzavo via la negatività di Walter di Breaking Bad» Il dolore di un padre, la redenzione, nuovi equilibri criminali sullo sfondo della città di New Orleans. Gli ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 marzo 2023) YOUR HONORGenere: drammatico, ThrillerRegia: Peter Moffat. Con Bryan Cranston, Hope Davis, Isiah Whitlock Jr., Benjamin Flores Jr., Michael Stuhlbarg, Keith Machekanyanga, Lilli Kay, Jimi Stanton. Su Paramount + Bryan Cranston (Michael Desiato) e Amy Landecker (Detective Nancy Costello)seconda stagione di “Your Honor” (foto Skip Bolen/SHOWTIME). Leggi anche › Bryan Cranston, quando la recitazione è terapia contro il› Bryan Cranston: «Con due asciugamani caldi spazzavo via la negatività di Walter di Breaking Bad» Ildi un padre, la redenzione, nuovi equilibri criminalio sfondo della città di New Orleans. Gli ...

