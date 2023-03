Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MazzaliVanna : RT @paolonori: Poco, mi serve, Una crosta di pane, Un ditale di latte, E questo cielo, E queste nuvole. [Mi è piaciuta molto la presentaz… - paolonori : Poco, mi serve, Una crosta di pane, Un ditale di latte, E questo cielo, E queste nuvole. [Mi è piaciuta molto la… - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Grandi firme alla seconda di Pensavo Peccioli - NicBagnoli : RT @radiowip: Nuovo articolo del blog 'Non è buio ancora' di Simone Gasparoni! Si parla di @PensavoPeccioli, il festival culturale diretto… - radiowip : Nuovo articolo del blog 'Non è buio ancora' di Simone Gasparoni! Si parla di @PensavoPeccioli, il festival cultural… -

Intervistato da Agnese Pini, direttrice dei quotidiani La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e QnL'ex magistrato ospite illustre della prima giornata di incontri, mentre Paolo Giordano parlerà di futuro. Chiude la giornata il paesologo Franco Arminio. Ecco il programma dell'intera manifestazione. ...Fra le cose belle di questa primavera ci sono anche i festival culturali e la stagione si apre proprio in Toscana, il 17 marzo, con. La terza edizione di" curata da Luca Sofri ed dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post (info qui ) "avrà come ...

‘Pensavo Peccioli’, Walter Veltroni presenta il commissario Buonvino tra amore e morte LA NAZIONE

Tra amore e morte” (Marsilio) al pubblico di “Pensavo Peccioli”, kermesse nata e cresciuta nel cuore della Valdera per trattare i grandi temi con scrittori, artisti e personaggi del panorama nazionale ...Ci siamo accorti di quello che è diventata questa kermesse attraverso la disponibilità degli ospiti: vogliono partecipare tutti a Pensavo Peccioli e noi siamo ben lieti di averli in programma". Una ...