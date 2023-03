(Di domenica 19 marzo 2023) Andrea, in collegamento su Sky Sport 24, fornisce le ultime sull’impegnata questa sera contro la Jvuventus.– Queste le parole di Andrea: «Una partita sicuramente, come lo è sempre fra. Con qualche incognita per entrambe, visto che sono state impegnate entrambe nei turni delle coppe europee che hanno tolto energie fisiche e nervoso. Ai nerazzurri hanno tolto anche dei giocatori, vedi Bastoni, Skriniar e Gosens. Ci sono tre assenze pesante e la stanchezza di alcuni giocatori che avrebbero voluto riposare. Ci sarà il tutto esaurito, il pubblico delle grandi occasioni. L’sa che deve mettere via più punti possibili perché quando inizierà quell’aprile tremendo qualche energia in più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Paventi: «Inter-Juventus, incognite per entrambe! Sfida attesa» - -

Telecronaca Fabio Caressa , commento di Beppe Bergomi (Diretta Gol: Maurizio Compagnoni, a bordocampo Andreae Matteo Barzaghi) Porto -streaming Porto -sarà trasmessa in diretta ......Sport 251 Porto -Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, Diretta Gol Maurizio Compagnoni, bordocampo Andrea......21 in campo Porto e, partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Andrea...

Paventi: «Inter-Juventus, incognite per entrambe! Sfida attesa» Inter-News.it

Se Di Maria non dovesse partire titolare al suo posto molto probabilmente giocherà il suo connazionale, Soulé, che in patria è considerato proprio l’erede del Fideo Nella rifinitura di ieri al suo pos ...Martedì 14 marzo alle 21.00, in campo Porto-Inter per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match da seguire live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su N ...