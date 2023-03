Paura a Taranto | esplosioni durante la festa per San Giuseppe | anche bimbi tra i feriti

(Di domenica 19 marzo 2023) Un falò acceso per ladi Sanè esploso questa sera nel rione Tamburi a. Ci sono settetra cui un 16enne in prognosi riservata . Un’altra ventina di persone, tra le quali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Paura a Taranto, esplosioni durante la festa per San Giuseppe - Gla_mazon : I fuochi di San Giuseppe sono una bella tradizione, ricordo si bruciavano potature di piante. Li ho visti anche in… - GiuseppeAscatig : La piovra allunga i propri tentacoli nel sud est barese, sulla direttrice Bari Taranto! Le forze di polizia indagan… - BlunoteWeb : Taranto: Paura a Lama, incendio distrugge un appartamento - PugliaStream : Incendio in un appartamento, paura alla periferia della città. Sul posto i Vigili del Fuoco -

Di quella traversata Diouf ricorda il mare mosso, la, le tante ore immobili e soprattutto le ... Diouf arriva al porto diinsieme ad altre centinaia di persone, soccorse da diversi barconi ..., esplosioni durante la festa per San Giuseppe: anche bimbi tra i feriti, esplosioni durante la festa per San Giuseppe: anche bimbi tra i feriti ., ...Durante le celebrazioni di San Giuseppe asi è verificato un grave incidente ai margini del quartiere Tamburi , dove una grande pila di legna ha improvvisamente preso fuoco e provocato un'esplosione, causando ferite a diverse persone, ...

Esplode falò abusivo in strada, il video della tragedia sfiorata: molti feriti (anche bambini) Today.it

Domenica sera nel popolare quartiere di Tamburi forte esplosione durante un'iniziativa in occasione della festa di San Giuseppe che non era stata autorizzata. Le immagini ...Esplosione durante l'accensione di un falò abusivo in occasione del giorno di San Giuseppe a Taranto: diversi i feriti ...