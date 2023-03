"Passavano delle prostitute. Ho pianto": Claudio Lippi, la confessione lacerante (Di domenica 19 marzo 2023) Una lunga intervista, a tutto campo, quella concessa da Claudio Lippi a Repubblica. Colloquio franco, duro, tosto, in cui il conduttore esterna tutto il suo dolore per essere stato fatto fuori dalla tv. E vorrebbe sapere da chi. Poi i problemi economici che lo hanno tormentato. Insomma, un Claudio Lippi intimo, privato. Ma nel colloquio c'è molto spazio anche per Silvio Berlusconi, per il quale ricorda un dolce ricordo, carico di stima. Come fu l'incontro? "Era amico di mio fratello, due scapoloni che condividevano un pied-à-terre. Senti un po' perché non dici a Claudio di venire da me?. Vado. Non aveva creato Milano 2, non aveva ancora fatto grandi cose. Aveva una villa in Via Rovani, bellissima, la sua sede. Nel salone per le riunioni c'era l'eco, era grande come la metà di piazza del Duomo. Ti dava ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Una lunga intervista, a tutto campo, quella concessa daa Repubblica. Colloquio franco, duro, tosto, in cui il conduttore esterna tutto il suo dolore per essere stato fatto fuori dalla tv. E vorrebbe sapere da chi. Poi i problemi economici che lo hanno tormentato. Insomma, unintimo, privato. Ma nel colloquio c'è molto spazio anche per Silvio Berlusconi, per il quale ricorda un dolce ricordo, carico di stima. Come fu l'incontro? "Era amico di mio fratello, due scapoloni che condividevano un pied-à-terre. Senti un po' perché non dici adi venire da me?. Vado. Non aveva creato Milano 2, non aveva ancora fatto grandi cose. Aveva una villa in Via Rovani, bellissima, la sua sede. Nel salone per le riunioni c'era l'eco, era grande come la metà di piazza del Duomo. Ti dava ...

