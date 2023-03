Pasquale Aiello | Presidente dell’ENTD | spiega cos’è l’Etica d’Impresa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 marzo 2023)aziendale? “aziendale è un insieme di principi e valori morali che guidano il comportamento di un’azienda e dei suoi dipendenti. Implica prendere decisioni e intraprendere azioni basate su principi di equità, onestà, integrità e rispetto per gli stakeholder.aziendale implica la considerazione dell’impatto delle decisioni e delle azioni aziendali su tutte le parti interessate, inclusi clienti, dipendenti, azionisti, fornitori e la comunità in generale“. Alcuni esempi di comportamento etico negli affari includono: Trattare i dipendenti in modo equo e con rispetto, anche fornendo un ambiente di lavoro sano e sicuro e pagando salari equi Mantenere una comunicazione onesta e trasparente con clienti e fornitori Evitare i conflitti di interesse e agire con integrità in tutti i ...