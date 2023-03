Parlano di maternità surrogata ma Roccella smonta la propaganda Lgbt

Leggi su iltempo

(Di domenica 19 marzo 2023) "Chiamiamola col suo nome. Direnon pone l'accento sul passaggio di denaro. Utero in affitto non è una bella espressione" ma rende l'idea. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai3, commenta la manifestazione di ieri a Milano sui diritti delle famiglie omogenitoriali. "Le manifestazioni sono sempre una buona occasione di partecipazione di democrazia, quindi fanno bene, non è un problema, l'unica questione è che mi sembrato che ci fosse spostamento del tema. Non si vuole parlare dell'utero in affitto, si sostiene che il problema non è l'utero in affitto, mentre questo è il cuore del problema, e che il problema sono invece i diritti dei bambini. Su questo vorrei fare chiarezza: non esiste una negazione dei diritti dei bambini", ha detto ...