Paramount+, Aprile 2023: le novità in catalogo tra film e serie TV (Di domenica 19 marzo 2023) Il quarto mese dell'anno su Paramount+ inizia con la prima visione in streaming di Grease: Rise of the Pink Ladies, George & Tammy e molto altro ancora. Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno nel mese di Marzo 2023 su Paramount+, da Grease: Rise of the Pink Ladies alla storia della potente coppia della musica country, Tammy Wynette e George Jones. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. GREASE: RISE OF THE PINK LADIES Disponibile dal 7 Aprile, la serie vede protagonisti Marisa Davila nel ruolo di Jane, Cheyenne Isabel Wells nel ruolo di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di … Leggi su movieplayer (Di domenica 19 marzo 2023) Il quarto mese dell'anno suinizia con la prima visione in streaming di Grease: Rise of the Pink Ladies, George & Tammy e molto altro ancora. Scopriamo insieme tutte leche arriveranno nel mese di Marzosu, da Grease: Rise of the Pink Ladies alla storia della potente coppia della musica country, Tammy Wynette e George Jones. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. GREASE: RISE OF THE PINK LADIES Disponibile dal 7, lavede protagonisti Marisa Davila nel ruolo di Jane, Cheyenne Isabel Wells nel ruolo di Olivia, Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di …

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParliamoDiNews : Paramount+, le uscite di Aprile 2023 - gigibeltrame : Paramount+, tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2023 #digilosofia - Tele_nauta : Paramount+, le uscite di Aprile 2023 - SignorCEO : RT @HDblog: Paramount+, tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2023 - HDblog : Paramount+, tutti i film e le serie TV in arrivo ad aprile 2023 -