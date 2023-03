Paragone inchioda Sileri | “Non sei tanto diverso da Speranza” Provocazione sul film

(Di domenica 19 marzo 2023) In queste ore stanno facendo clamore le affermazioni dell'ex sottosegretario alla salute Paolocontro i più stretti collaboratori dell'ex ministro. A onor del vero sapevo - perché il diretto interessato non ne faceva mistero quando mi parlava di incrociarlo in Senato - degli attriti tra lui e l'apparato del ministro: soffriva alcuni processi decisionali fatti senza il suo coinvolgimento e senza un confronto. Si sa che spesso nelle macchine ministeriali il titolare del dicastero non sopporti i propri vice o i propri sottosegretari, i quali sono scelti sulla base dei rapporti di forza parlamentare.avrebbe voluto fare il ministro e forse qualcuno glielo aveva persino promesso. È andata diversamente e oggi l'ex sottosegretario si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Da qui però a interpretare la parte della ...

