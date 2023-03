Papa Francesco sull’Ucraina: “Preghiamo per questo popolo” (Di domenica 19 marzo 2023) Nel corso dell’Angelus di oggi a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha parlato dell’Ucraina che si avvicina al 400esimo giorno di guerra dopo l’invasione da parte della Russia. Il Pontefice ha ricordato ai credenti presenti di “non dimenticarsi di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra. Ecco ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Nel corso dell’Angelus di oggi a Piazza San Pietro,ha parlato dell’Ucraina che si avvicina al 400esimo giorno di guerra dopo l’invasione da parte della Russia. Il Pontefice ha ricordato ai credenti presenti di “non dimenticarsi di pregare per il martoriatoucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra. Ecco ... TAG24.

