Paola Caruso, il dramma del figlio Michele: “Non camminerà più”, ma i fan la attaccano (Di domenica 19 marzo 2023) Paola Caruso ha rivelato nel salotto di Verissimo il dramma del figlio: la reazione dei social è stata inaspettata. Silvia Toffanin, a distanza di poche settimane, ha ospitato nel suo talk Paola Caruso che ha approfittato dell’accoglienza della conduttrice per rivelare il suo dramma. L’ex bonas di Avanti un altro dopo un periodo d’assenza dai social ha condiviso una storia dove ha rivelato che il figlio di 4 anni stava molto male. L’influencer inizialmente non ha reso noti i dettagli della patologia, ma poi a Verissimo ha spiegato cos’è successo a Michelino. Paola Caruso e il dramma del figlio- Instagram- Grantennistoscana,itMamma single, Paola è stata abbandonata dal ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 19 marzo 2023)ha rivelato nel salotto di Verissimo ildel: la reazione dei social è stata inaspettata. Silvia Toffanin, a distanza di poche settimane, ha ospitato nel suo talkche ha approfittato dell’accoglienza della conduttrice per rivelare il suo. L’ex bonas di Avanti un altro dopo un periodo d’assenza dai social ha condiviso una storia dove ha rivelato che ildi 4 anni stava molto male. L’influencer inizialmente non ha reso noti i dettagli della patologia, ma poi a Verissimo ha spiegato cos’è successo a Michelino.e ildel- Instagram- Grantennistoscana,itMamma single,è stata abbandonata dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caruso_leonardo : RT @fratotolo2: Ho sentito dire, ora anche da @paola_demicheli, che i bambini comprati dalle coppie Lgbt in Italia non hanno diritti. Bufa… - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: “Il danno che è stato fatto è un danno permanente” ?? - TheFelix26378 : RT @PBItaliana: PAOLA CARUSO - DS2501 : RT @PBItaliana: PAOLA CARUSO - infoitsalute : Paola Caruso, l'intervista in 100 secondi -