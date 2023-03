Pallavolo Serie C Femminile | la Todosport Vibo batte in casa la Elio Sozzi Reggio Calabria

(Di domenica 19 marzo 2023)Valentia 3 –0 Progressione set: 25/19 – 25/14 – 25/10: Massara. Sorrenti, Flores, Lopez, Barbuto, Dodaro, Vinci M, De Luca, La Vecchia, Malerba, Vinci D, Buonfiglio ( L1), Lo Bianco ( L2 ): Marino, Morabito, Morena, Crea, Romeo, Cuzzola, Polimeni, Gerace, Costantino ( L ) Arbitri: Ester Alessandria diValentia e Antonella Giorla di PetrizziValentia. Tutto facile per laValentia, che supera senza soffrire la. Una sfida, quella che si è giocata presso il Pala Borsellino diValentia, che non ha mai avuto storia. ...

Questi poi gli altri incontri in programma nell'imminente turno dei playout diC ligure femminile diFutura Ceparana - Virtus Sestri Ponente Ge, Paladonbosco Genova - Audace Gaiazza ...Nell'anticipo della diciottesima giornata del campionato difemminile diC supera il fanalino di coda We Kondor Catania del siracusano Maurizio Garozzo e consolida il quinto posto in ...... la Germani sfida Pesaro in una partita che può essere il crocevia di questo campionato diA . Calcio, basket,, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...

Piacenza on court tomorrow at PalaPanini in Game 1 Lega Pallavolo Serie A

Sabato sera pieno di soddisfazione per la Vero Volley Milano, brava a vincere l’anticipo della decima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22-23 contro la Cuneo Granda San Bernardo Cuneo 3-0 ...MONZA-Sabato sera pieno di soddisfazione per la Vero Volley Milano, brava a vincere l’anticipo della decima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23 contro la Cuneo Granda San Bernardo Cuneo ...