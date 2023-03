Pallamano, Serie A Gold 2023: vincono tutte le big, Fondi vede la salvezza (Di domenica 19 marzo 2023) Ricomincia ancora senza sorpresa la Serie A Gold 2022-2023 di Pallamano maschile. Nella ventiduesima giornata di Campionati infatti tutte le squadre di testa hanno trovato la vittoria, proseguendo a passo spedito il loro cammino verso i playoff. Il carrarmato Brixen ha infatti superato anche l’ostico Cassano Magnago con il risultato di 32-29 dopo una partita combattuta e in alcuni passaggi anche sofferta, non a caso terminata in parità alla fine dei primi trenta minuti. Incasellando l’ennesimo successo gli altoatesini hanno quindi consolidato il +6 su tutti i diretti avversari, guardando sempre più da vicino il primo posto aritmetico. Non sbaglia però Conversano che, in una sfida dalle percentuali basse, ha superato fuori casa Romagna con il risultato di 20-22. Molto più facile invece il trionfo di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Ricomincia ancora senza sorpresa la2022-dimaschile. Nella ventiduesima giornata di Campionati infattile squadre di testa hanno trovato la vittoria, proseguendo a passo spedito il loro cammino verso i playoff. Il carrarmato Brixen ha infatti superato anche l’ostico Cassano Magnago con il risultato di 32-29 dopo una partita combattuta e in alcuni passaggi anche sofferta, non a caso terminata in parità alla fine dei primi trenta minuti. Incasellando l’ennesimo successo gli altoatesini hanno quindi consolidato il +6 su tutti i diretti avversari, guardando sempre più da vicino il primo posto aritmetico. Non sbaglia però Conversano che, in una sfida dalle percentuali basse, ha superato fuori casa Romagna con il risultato di 20-22. Molto più facile invece il trionfo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSicilia : Pallamano: Serie A; Brixen Sudtirol-Erice 27-32. Le ericine espugnano il campo delle campionesse d'Italia | #ANSA - Pall_Mestrino : Riparte la #SerieA1, le nostre ragazze tornano in campo in casa della Pallamano Pontinia in un match ad altissimo c… - cronosprato : Sabato 18 mar 2023 ore 21.00 presso PalaKobilica di Prato - CronoPrato impegnato nel servizio di cronometraggio Cam… - TheOnlyOneYello : Serie A di pallamano. - cronosprato : Sabato 11 mar 2023 ore 18.00 presso Palestra E.Balducci di Pontassieve (FI) - CronoPrato impegnato nel servizio di… -