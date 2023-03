Pallamano femminile, Serie A 2023: Salerno controlla la situazione (Di domenica 19 marzo 2023) Jomi Salerno resta davanti a tutti al termine della diciottesima giornata di Serie A per quanto riguarda la Pallamano femminile. La regular season continua a regalare parecchi spunti interessanti, la compagine campana mantiene il controllo delle operazioni con tre punti di scarto sulla concorrenza. Cassa Rurale Pontinia resta all’inseguimento, a segno quest’oggi in scioltezza contro Alì Best Espresso Mestrino (34-23). situazione simile anche per le padrone della graduatoria generale che hanno saputo imporsi per 20-32 sul campo del Cellini Padova. Da rimarcare nella giornata di sabato anche le affermazioni di Casalgrande Padana e di Ac Life Style Erice, rispettivamente a segno in trasferta ai danni di Tushe Prato (22-28) e Brixen Südtirol (27-32). Tanta amarezza per quest’ultima compagine che in ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Jomiresta davanti a tutti al termine della diciottesima giornata diA per quanto riguarda la. La regular season continua a regalare parecchi spunti interessanti, la compagine campana mantiene il controllo delle operazioni con tre punti di scarto sulla concorrenza. Cassa Rurale Pontinia resta all’inseguimento, a segno quest’oggi in scioltezza contro Alì Best Espresso Mestrino (34-23).simile anche per le padrone della graduatoria generale che hanno saputo imporsi per 20-32 sul campo del Cellini Padova. Da rimarcare nella giornata di sabato anche le affermazioni di Casalgrande Padana e di Ac Life Style Erice, rispettivamente a segno in trasferta ai danni di Tushe Prato (22-28) e Brixen Südtirol (27-32). Tanta amarezza per quest’ultima compagine che in ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronosprato : Sabato 18 mar 2023 ore 21.00 presso PalaKobilica di Prato - CronoPrato impegnato nel servizio di cronometraggio Cam… - RivieraSportit : Pallamano: vittoria per la squadra femminile senior dell'USD San Camillo Riviera in trasferta a Mougins - imperianews_it : Pallamano: vittoria per la squadra femminile senior dell'USD San Camillo Riviera in trasferta a Mougins -