Palermo-Modena: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Modena, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 20:30.

Palermo: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 5 Gomes, 7 Tutino, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 30 Valente (Cap.), 31 Aurelio, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 8 Segre, 10 Di Mariano, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 47 Di Mitri, 79 Lancini. Allenatore: Lanna.

Modena: 26 Gagno, 3 Ponsi, 4 Pergreffi (Cap.), 6 Magnino, 10 Tremolada, 11 Falcinelli, 15 Silvestri, 16 Gerli, 21 Armellino, 32 Strizzolo, 96 Oukhadda. A disposizione: 12 Seculin, 7 Duca, 8 Mosti, 19 Giovannini, 20 Mordini, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro. Allenatore: Tesser.

Arbitro: Minelli (Varese) IV Ufficiale: Ancora (Roma

