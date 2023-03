Pagelle Lazio-Roma | Zaccagni decisivo | Ibanez rosso ingenuo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Casale 6,gnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 6.5; Pedro 6 (88? Basic sv), Felipe Anderson 5.5,7 (81? Cancellieri sv). All. Sarri(3-4-1-2): Rui Patricio 7; Mancini 6, Smalling 6,5; Zalewski 4.5, Cristante 6 Wijnaldum 6 (66? Matic 6), Spinazzola 6; Pellegrini 6 (84? Solbakken sv), Dybala 5.5 (46? Llorente 6, 78? El Shaarawy 6); Belotti 6 (66? Abraham 6). L'articolo ...