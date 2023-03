Pagelle Lazio-Roma 1-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 marzo 2023) Le, ie ildi1-0, derby della ventisettesima giornata di. La squadra di Sarri dimentica l’eliminazione europea dalla Conference e lo fa grazie ad un successo di misura contro i giallorossi, in 10 uomini dalla mezz’ora del primo tempo per il rosso di Ibanez. La squadra di Mourinho (squalificato) fa le barricate, ma resiste solo per 65?, quando Zaccagni sfrutta un errore di Zalewski per poi realizzare la rete del vantaggio definitivo. Non basta l’assedio finale dei giallorossi, nemmeno l’autorete di Casale perché la posizione irregolare di Smalling fa intervenire il var. Laallunga in chiave Champions, larimedia la seconda sconfitta ...