Pagelle Inter-Juventus 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 19 marzo 2023) Ledi0-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventisettesima giornata di. Vantaggio bianconero nel primo tempo, griffato da un super Kostic ma proteste nerazzurre per il possibile fallo di mano di Kostic a inzio azione. Nella ripresa tanta intensità, poche occasioni, specie per i padroni di casa, e così gli ospiti vincono. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Onana 6; Darmian 5.5 (34? st Correa sv), De Vrij 5.5, Acerbi 6; Dumfries 5 (38? st Bellanova sv), Barella 5.5 (18? st Mkhitaryan 6), Brozovic 5, Calhanoglu 6.5, Dimarco 5.5 (18? st D’Ambrosio 5.5); Lukaku 5.5 (34? st ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ??? L'#Inter cade ancora a San Siro. Contro la #Juventus decide una discutibile rete di #Kostic. ?? Le pagelle del… - sportli26181512 : Juve, le pagelle di CM: Kostic e Rabiot decisivi, Fagioli detta legge. Vlahovic è spuntato: Inter-Juventus 0-1 Juve… - Ftbnews24 : Pagelle Inter-Juventus, la decide Kostic per Allegri: Inzaghi KO - LeBombeDiVlad : ??? L'#Inter cade ancora a San Siro. Contro la #Juventus decide una discutibile rete di #Kostic. ?? Le pagelle del… - SimoneTogna : Le PAGELLE di Inter Juventus: Chiffi e il Var i peggiori, ma tanti nerazzurri insufficenti -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:Juve Ledei protagonisti del match trae Juventus, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Porto -0 - 0 21:00 Man. City - Lipsia 7 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid 90 - 89 BASKET - EUROCUP 19:00 Hapoel Tel Aviv - ...... cosa è successo Lazio - Roma, quando Sarri disse "no" ad Abraham: "Non lo voglio" Ledi ...00 Roma 0 Fine 1 Atalanta Sabato 1 Ottobre 2022 - 18:001 Fine 2 Roma Domenica 9 Ottobre 2022 - ...

Pagelle Inter Juve: Locatelli mostruoso, Gatti alla Chiellini VOTI Juventus News 24

Basta il goal di Kostic per far vincere la Juventus a San Siro contro l'Inter: un goal arrivato tra le polemiche, ma decisivo per i tre punti. A prescindere da come finirà col -15, la Juventus si ...Tempo di big match, tempo che si accendano le luci a San Siro, in campo Inter e Juventus. Gara valevole per la 27' giornata del campionato italiano di Serie A, mette di fronte due squadre dalla storia ...