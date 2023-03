Pagelle Inter Juventus 0-1 Serie A, i voti: (Di domenica 19 marzo 2023) Ecco tutti i voti di Inter Juventus; il derby d’Italia va a chiudere la ventisettesima giornata di Serie A. Pagelle Inter Juventus (Juvedipendenza)Pagelle Inter-Juventus: i voti Juventus migliore in campo: Inter Onana 5: forse avrebbe potuto fare qualcosa in più in occasione del gol di Kostic. Probabilmente non ha visto partire la conclusione. Acerbi 6: dei centrali dell’Inter è quello che mette maggior forza agonistica provando a trascinare i compagni. de Vrij 5.5: non posizionato benissimo in occasione del gol dell’uno a zero. Ingaggia un duello rusticano con Vlahovic. Darmian 6: rispetto al match con il Porto fatica contro l’attacco bianconero ma ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 19 marzo 2023) Ecco tutti idi; il derby d’Italia va a chiudere la ventisettesima giornata diA.(Juvedipendenza): imigliore in campo:Onana 5: forse avrebbe potuto fare qualcosa in più in occasione del gol di Kostic. Probabilmente non ha visto partire la conclusione. Acerbi 6: dei centrali dell’è quello che mette maggior forza agonistica provando a trascinare i compagni. de Vrij 5.5: non posizionato benissimo in occasione del gol dell’uno a zero. Ingaggia un duello rusticano con Vlahovic. Darmian 6: rispetto al match con il Porto fatica contro l’attacco bianconero ma ...

