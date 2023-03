Pagelle Inter Juventus 0-1 Serie A | i voti | Kostic decide il derby d’Italia

(Di domenica 19 marzo 2023) Ecco tutti idi; ilva a chiudere la ventisettesima giornata diA.(Juvedipendenza)Come tutti ianche questo è stato carico di tensione ma anche di polemiche; una partita di cui, nelle prossime settimane, si parlerà veramente tanto a causa dell’episodio che ha portato al gol vittoria di. La, proprio grazie al gol dell’esterno serbo, ha conquistato tre punti fondamentali in ottica Champions League; i bianconeri, infatti, sono a sette punti dal quarto posto. Per i ragazzi di Inzaghi, invece, si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Un passo falso pesante perché, ora, i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ??? L'#Inter cade ancora a San Siro. Contro la #Juventus decide una discutibile rete di #Kostic. ?? Le pagelle del… - sportli26181512 : Juve, le pagelle di CM: Kostic e Rabiot decisivi, Fagioli detta legge. Vlahovic è spuntato: Inter-Juventus 0-1 Juve… - Ftbnews24 : Pagelle Inter-Juventus, la decide Kostic per Allegri: Inzaghi KO - LeBombeDiVlad : ??? L'#Inter cade ancora a San Siro. Contro la #Juventus decide una discutibile rete di #Kostic. ?? Le pagelle del… - SimoneTogna : Le PAGELLE di Inter Juventus: Chiffi e il Var i peggiori, ma tanti nerazzurri insufficenti -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23:Juve Ledei protagonisti del match trae Juventus, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: ...Madrid 0 - 1 CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00 Porto -0 - 0 21:00 Man. City - Lipsia 7 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Real Madrid 90 - 89 BASKET - EUROCUP 19:00 Hapoel Tel Aviv - ...... cosa è successo Lazio - Roma, quando Sarri disse "no" ad Abraham: "Non lo voglio" Ledi ...00 Roma 0 Fine 1 Atalanta Sabato 1 Ottobre 2022 - 18:001 Fine 2 Roma Domenica 9 Ottobre 2022 - ...

Pagelle Inter Juve: Locatelli mostruoso, Gatti alla Chiellini VOTI Juventus News 24

Basta il goal di Kostic per far vincere la Juventus a San Siro contro l'Inter: un goal arrivato tra le polemiche, ma decisivo per i tre punti. A prescindere da come finirà col -15, la Juventus si ...Tempo di big match, tempo che si accendano le luci a San Siro, in campo Inter e Juventus. Gara valevole per la 27' giornata del campionato italiano di Serie A, mette di fronte due squadre dalla storia ...