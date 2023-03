Padovano | «Dopo 17 anni è finito un incubo Juve? Se chiamano…»

Leggi su calcionews24

Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso che l'ha visto coinvolto. Le sue parole: «Ho sempre creduto nella giustizia, anche quando mi ha bastonato. Sapevo di essere innocente. Ho lottato come facevo in campo e ho pianto quando sono stato prosciolto. Vialli mi ha aiutato tantissimo, uno dei pochi amici che mi è rimasto vicino. Vorrei tornare nel calcio, mi piacerebbe. Sarebbe il massimo».