Oxfam e la guida woke (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar – Oxfam, la nota confederazione internazionale che riunisce organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo, ha sentito la necessità di pronunciarsi in merito al cosiddetto “linguaggio inclusivo” e lo ha fatto pubblicando una guida. La guida Oxfam per il “linguaggio inclusivo” Il vademecum sul “linguaggio inclusivo” è composto da quasi cento pagine ed è destinato ai membri dello staff e già le prime parole sono un tripudio di cultura woke: “Riconosciamo che questa guida ha la sua origine in inglese, la lingua di una nazione colonizzatrice. Riconosciamo la supremazia anglosassone del settore come parte della sua colonialità. Questa guida mira a sostenere le persone che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 marzo 2023) Roma, 19 mar –, la nota confederazione internazionale che riunisce organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo, ha sentito la necessità di pronunciarsi in merito al cosiddetto “linguaggio inclusivo” e lo ha fatto pubblicando una. Laper il “linguaggio inclusivo” Il vademecum sul “linguaggio inclusivo” è composto da quasi cento pagine ed è destinato ai membri dello staff e già le prime parole sono un tripudio di cultura: “Riconosciamo che questaha la sua origine in inglese, la lingua di una nazione colonizzatrice. Riconosciamo la supremazia anglosassone del settore come parte della sua colonialità. Questamira a sostenere le persone che ...

