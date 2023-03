Osimhen | “Vogliamo dare una gioia ai napoletani Il bambino con la maschera | vi spiego”

(Di domenica 19 marzo 2023) Victorha parlato al termine della sfida tra Napoli e Torino, vinta dagli azzurri per 4-0 con doppietta del nigeriano. “Bisogna fare le congratulazioni a tutta la squadra, eravamo sorpresi per quanti tifosi c’erano allo stadio, siamo stati felici di aver conquistato questa vittoria contro un’ottima squadra come il Torino, che ha giocato per tutta la partita” ha dettoa Dazn. A Torino c’è stata un’invasione azzurra, con i tifosi che cantavano: “Vinceremo il tricolore“.sullo scudetto ah detto: “questa soddisfazione ai nostri tifosi, sono anni che aspettano questo premio. Questa è la strada giusta“.e ilcon laha parlato anche delcon la sua ...

Ma in ogni caso siamo felici: questa città vive per il calcio e noi vogliamo ripagarla, speriamo di continuare a lungo così' ha detto il centrocampista camerunese.

Il Napoli non ha già vinto, ma volete forse negare che i partenopei siano favoriti ... Con la doppietta col Torino, Victor Osimhen è salito a quota ventuno reti in campionato. Dodici invece i gol di ...Voti e pagelle Torino-Napoli 0-4: gli azzurri sbancano l'Olimpico Grande Torino con un'altra straordinaria prestazione. Doppietta per Osimhen che è sempre più ...