Osimhen | “Non ci aspettavamo così tanti tifosi a Torino Scudetto? Siamo sulla strada giusta”

Victor Osimhen è approdato a quota 25 gol stagionali. A Torino l'attaccante nigeriano ha realizzato la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella in Champions contro l'Eintracht. E proprio come contro i tedeschi, Osi ha aperto le danze con un altro gol di testa. Poi nella ripresa ne ha segnato anche un altro, per un totale di otto gol con questo fondamentale in stagione. A fine partita ha commentato così il successo che avvicina ulteriormente il Napoli allo Scudetto: "Complimenti a tutta la squadra. Una buona vittoria, dedicata a tutti i nostri tifosi. Siamo rimasti sorpresi, non pensavamo fossero così tanti quest'oggi. Ripeto, una buona vittoria contro un avversario importante".

