Osimhen e Kvaratskhelia “re” di Napoli: numeri straordinari (Di domenica 19 marzo 2023) Si è appena concluso il match tra Torino e Napoli valido per il 27° turno di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno abbattuto il Torino con il risultato di 4-0 . Un match dominato dal Napoli, dove però il Torino ha creato qualche problema alla retroguardia azzurra nei primi 20?. Decisivi per la vittoria azzurra, che consente ai partenopei di volare a +21 sull’Inter, sono stati ancora una volta Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il centravanti nigeriano ha siglato l’ennesima doppietta stagionale e entrambe le reti sono state siglate di testa. Kvaratskhelia, invece, ha messo a segno una rete su rigore e ha servito l’assist a Ndombele per il definitivo 4-0. Osimhen, Kvaratskhelia Statistiche Kvara-Osimhen: che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Si è appena concluso il match tra Torino evalido per il 27° turno di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno abbattuto il Torino con il risultato di 4-0 . Un match dominato dal, dove però il Torino ha creato qualche problema alla retroguardia azzurra nei primi 20?. Decisivi per la vittoria azzurra, che consente ai partenopei di volare a +21 sull’Inter, sono stati ancora una volta Victore Khvicha. Il centravanti nigeriano ha siglato l’ennesima doppietta stagionale e entrambe le reti sono state siglate di testa., invece, ha messo a segno una rete su rigore e ha servito l’assist a Ndombele per il definitivo 4-0.Statistiche Kvara-: che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E davvero bello il gol di #Ndombele. Sì. Ma #Osimhen che sul 3-0 e con 2 gol fatti sradica una, due, tre volte la p… - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - FBiasin : #Osimhen-#Kvaratskhelia: fin qui 39 gol e 20 assist in due. Commento tecnico: minchia. #TorinoNapoli - fearvless89 : RT @Vicidominus: Hanno fatto gol Osimhen e Kvaratskhelia. Le altre notizie della giornata: l’acqua è bagnata e il cielo è blu. https://t.… - MondoToro_net : ?? ???? ???????? ???????????? ??????’???????????????? Sconfitta netta per il @TorinoFC_1906, che perde 4-0 in casa contro un @sscnapoli st… -