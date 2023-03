Osimhen diventa un trucco per il volto: spopola il video della sua maschera (Di domenica 19 marzo 2023) Se l'originalità e la fantasia per omaggiare Victor Osimhen è terminata, si può sempre rimediare dipingendo...la propria faccia. Lo avrà pensato la nota fashion blogger Megghi Galo, seguitissima sui ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) Se l'originalità e la fantasia per omaggiare Victorè terminata, si può sempre rimediare dipingendo...la propria faccia. Lo avrà pensato la nota fashion blogger Megghi Galo, seguitissima sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : Osimhen diventa un trucco per il volto: spopola il video della sua maschera - CampaniaStartUp : RT @OpenNapoli: Gli usa impazzano per la squadra del Napoli ???? - sportli26181512 : Osimhen diventa un trucco per il volto: spopola il video della sua maschera: Una nota fashion blogger spiega a tutt… - fungowastaken : @Andrea1994___ potrei spararla grossa, ma se preso bene questo diventa persino un upgrade rispetto ad osimhen - killermedia : RT @OpenNapoli: Gli usa impazzano per la squadra del Napoli ???? -