Osimhen da record | è il primo a realizzare due doppiette di testa in una stagione

Victor Osimhen mette a segno due gol contro il Torino , il primo al nono sugli sviluppi di un calcio d'angolo il nigeriano salta più in alto di tutti, si arrampica sulle spalle di Schuurs e un po' di testa, un po' di spalla devia il pallone e lo manda in fondo al sacco. Il secondo, che vale il tris per il Napoli arriva in apertura di ripresa con Kvaratskhelia che col tacco manda sul fondo Olivera: cross morbido sul secondo palo, Osimhen sbuca alle spalle di tutti e ancora di testa spinge in rete. Con questa doppietta personale Victor Osimhen è il primo giocatore a realizzare due doppiette di testa in una singola stagione di Serie A da Alberto Gilardino nel 2009/10.

