Osimhen a fine partita | “I tifosi ci hanno aiutato a battere il Torino”

(Di domenica 19 marzo 2023) Victornon sbaglia un colpo, Anche oggi a, contro la squadra granata ha timbrato due volte, è stato determinante per il quarto gol di Ndombele e continua ad essere il perno intorno a cui gira l’intero stratosferico attacco azzurro. A, votato come migliore calciatore del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di DAZN. Sullo scudetto e la speranza di poter portare di nuovo il Napoli in alto, ha detto: “Le speranze deisono anche le nostre, aspettano da tempo, siamo felici di essere sulla strada giusta”, sottolineando come bisogna continuare a insistere, senza fermarsi mai. Dopo gli scontri sull’Autostrada del Sole con iromanisti, sono tornati a seguire in trasferta la propria squadra i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tizianaleonessa : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… - ElvyAres : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… - Ulyfey : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… - Luckyluciano971 : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… - robypec75 : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… -

Il forcing della squadra di Spalletti va a buongià al 9': corner battuto dalla destra da Zielinski verso il centro dove stacca alla perfezioneche di testa e spalla manda il pallone ...Il forcing della squadra di Spalletti va a buongià al 9': corner battuto dalla destra da Zielinski verso il centro dove stacca alla perfezioneche di testa e spalla manda il pallone ...... Anguissa, Lobotka (39' st Gaetano), Zielinski (20' st Ndombele); Lozano (20' st Elmas),(...dei quartieri più popolari sono state utilizzate per disegnare scritte e scudetti Anche se la...

Osimhen a fine partita: "I tifosi ci hanno aiutato a battere il Torino". OA Sport

Napoli, ennesimo gol in campionato per Victor Osimhen,Osimhen, che acchiappa un altro record azzurro. Ancora nel segno di Victor Osimhen. Il Napoli abbatte la Mole e piega il Torino per 4-0 in casa gr ...Doppietta, l'ennesima, la seconda di testa in campionato, per Victor Osimhen. Anche grazie ai suoi gol il Napoli si sta avvicinando alla conquista dello scudetto e il bomber nigeriano a fine partita ...