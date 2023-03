Osimehn da record in Torino-Napoli | non succedeva da 13 anni!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 marzo 2023) Ilsale a quota 71 punti con un 0-4 in trasferta che travolge ildi Juric. In attesa del derby d’Italia di questa sera, gli uomini di Luciano Spalletti si trovano a +21 dall’Inter di Simone Inzaghi secondo in classifica. Ancora una volta ilha dimostrato la solidità e la qualità del gruppo, imponendosi con convinzione su un avversario che poteva rivelarsi ostico. Da applausi soprattutto Victor Osimhen che con una doppietta personale ha raggiunto quota 21 gol in campionato, blindando sempre più il primato nella classifica capocannoniere. L’attaccante nigeriano ha sbloccato il match al nono minuto, insaccando di testa la palla servita da Piotr Zielinski. Successivamente si è poi ripetuto nel secondo tempo sul cross di Mathias Olivera. FOTO: Imago, Osimhen 21 gol in Serie A: Victor come i più ...