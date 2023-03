Oscar Pistorius: come ha perso le gambe? (Di domenica 19 marzo 2023) Oscar Pistorius nel mondo dell’atletica leggera è famoso perché indossava delle protesi alle gambe in fibra di carbonio che gli permettevano di correre come gli atleti non disabili. Il sudafricano, infatti da bambino ha perso le gambe a causa di una grave malformazione congenita. Oscar Pistorius è nato con una grave malformazione, la emimelia fibulare, infatti gli mancavano entrambi i peroni e i piedi erano gravemente malformati. All’età di undici mesi, ha subito l’amputazione delle gambe. Durante gli anni del liceo ha praticato il rugby e la pallanuoto. Un infortunio lo ha portato all’atletica leggera, dapprima per motivi di riabilitazione e successivamente per scelta. L’atleta aveva due soprannomi, il primo era “the fastest man on ... Leggi su cultweb (Di domenica 19 marzo 2023)nel mondo dell’atletica leggera è famoso perché indossava delle protesi allein fibra di carbonio che gli permettevano di correregli atleti non disabili. Il sudafricano, infatti da bambino halea causa di una grave malformazione congenita.è nato con una grave malformazione, la emimelia fibulare, infatti gli mancavano entrambi i peroni e i piedi erano gravemente malformati. All’età di undici mesi, ha subito l’amputazione delle. Durante gli anni del liceo ha praticato il rugby e la pallanuoto. Un infortunio lo ha portato all’atletica leggera, dapprima per motivi di riabilitazione e successivamente per scelta. L’atleta aveva due soprannomi, il primo era “the fastest man on ...

