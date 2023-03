Orrore sui social contro Jerry Calà: è successo dopo l’infarto (Di domenica 19 marzo 2023) Personaggi Tv. Orrore contro Jerry Calà: purtroppo è successo dopo l’infarto. Jerry Calà è stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. dopo essersi diffusa la notizia della sua malattia, sui social si è scatenata una vera e propria polemica: tutto è partito da un tweet di Alessandro Meluzzi il quale senza dire una parola ha ironizzato sul fatto che l’attore fosse vaccinato contro il Covid. Sotto il post si è scatenato un vero e proprio dibattito.



Leggi anche: Jerry Calà, ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 marzo 2023) Personaggi Tv.: purtroppo èè stato colpito nella notte da un malore ed è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronarico in una clinica a Napoli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film.essersi diffusa la notizia della sua malattia, suisi è scatenata una vera e propria polemica: tutto è partito da un tweet di Alessandro Meluzzi il quale senza dire una parola ha ironizzato sul fatto che l’attore fosse vaccinatoil Covid. Sotto il post si è scatenato un vero e proprio dibattito.Leggi anche:, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoManjii : Esiste davvero gente così, e scrive anche sui giornali Che orrore! - mariasole813 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #DirittiUmani Giusta indignazione e giusta rilevanza mediatica per l'orrore delle 18 esecuzioni capitali in… - pivamarialucia : RT @giu33liana: #FacciamoRete #DirittiUmani Giusta indignazione e giusta rilevanza mediatica per l'orrore delle 18 esecuzioni capitali in… - PatriziaOrlan11 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #DirittiUmani Giusta indignazione e giusta rilevanza mediatica per l'orrore delle 18 esecuzioni capitali in… - giu33liana : #FacciamoRete #DirittiUmani Giusta indignazione e giusta rilevanza mediatica per l'orrore delle 18 esecuzioni capi… -