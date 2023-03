Oroscopo Paolo Fox settimana 20 - 26 marzo 2023 e classifica: 5 stelle a Gemelli e Acquario (Di domenica 19 marzo 2023) Un'altra settimana entra in scena e l'Oroscopo di Paolo Fox prevede delle giornate intense quelle che vanno dal 20 al 26 marzo. Lunedì debutta ufficialmente la primavera e finalmente l'inverno si fa da parte. Ci sarà il transito del Sole nel segno dell'Ariete. I cancerini saranno un pochino intolleranti, i bilancini saranno pensierosi, mentre i nati del Sagittario e dell'Acquario sforneranno delle idee vincenti. Il Gemelli ritroverà la stabilità, mentre l'Ariete accoglierà delle nuove sfide. Fatta questa piccola premessa, scendiamo nel dettaglio scoprendo le previsioni astrologiche di Paolo Fox della settimana fino al 26/3 e la classifica da 3 a 5 stelle! Oroscopo settimanale ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 19 marzo 2023) Un'altraentra in scena e l'diFox prevede delle giornate intense quelle che vanno dal 20 al 26. Lunedì debutta ufficialmente la primavera e finalmente l'inverno si fa da parte. Ci sarà il transito del Sole nel segno dell'Ariete. I cancerini saranno un pochino intolleranti, i bilancini saranno pensierosi, mentre i nati del Sagittario e dell'sforneranno delle idee vincenti. Ilritroverà la stabilità, mentre l'Ariete accoglierà delle nuove sfide. Fatta questa piccola premessa, scendiamo nel dettaglio scoprendo le previsioni astrologiche diFox dellafino al 26/3 e lada 3 a 5le ...

