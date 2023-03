Oriana Marzoli difende Daniele dopo la squalifica | la regia censura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - laurarossi17 : RT @creeestina: Oriana la nana Marzoli é l’essere più piccolo di questo pianeta io la proteggerò x sempre - bebe_tiamo : RT @creeestina: Oriana la nana Marzoli é l’essere più piccolo di questo pianeta io la proteggerò x sempre - daisy92_ : RT @creeestina: Oriana la nana Marzoli é l’essere più piccolo di questo pianeta io la proteggerò x sempre -

... a detta sua, stava semplicemente giocando con. Ebbene, oggi 19 marzo, Dal Moro si è scagliato nuovamente contro il programma pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui parla ...Continua la censura al Grande Fratello Vip . Nel corso della giornata di ieri, Antonella Fiordelisi ehanno discusso e la regia ha immediatamente cambiato l'inquadratura. Lite censurata al GF Vip, Antonella e"costrette" a non discutere In serata Tavassi ha svelato cosa sta ...Daniele Dal Moro è tornato sui social a pieno regime. Per questo motivo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha anche deciso di fare una room su Twitter dove ha parlato pure disvelando le sue emozioni a caldo. "Succederanno cose", Daniele parla di: "E' una tatina" In attesa di vederlo fare una presunta sorpresa adnel corso della nuova puntata ...

Il vippone è stato eliminato dal reality show più amato d'Italia dopo aver avuto atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: «Ha usato espressioni volgari, tenuto ...Nuova lite nella casa del GFVip. In cortiletto Antonella Fiordelisi si è inserita in una chiacchierata tra Micol, Milena, Oriana e Giaele: “So ...