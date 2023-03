“On Hair”: che spettacolo al Cosmoprof! (Di domenica 19 marzo 2023) GLI SHOW CHE CONIUGANO TECNICA E spettacolo. COSMOPROF È ANCHE ON STAGE Come ogni anno Cosmoprof sceglie di intrattenere i suoi ospiti con show inediti che portano sul palco della prestigiosa Fiera non solo le novità, ma anche la professionalità di Hair stylist e addetti ai lavori. All’interno del padiglione 37, un’Arena dall’identità high-tech, ospiterà gli show di aziende e dei più importanti Hair designer internazionali. Una passerella avanguardistica di 27 metri, arricchita da oltre 200 corpi illuminanti e da un ledwall di nuovissima generazione, accenderà i riflettori sulle ultime tendenze taglio, colore e nuove tecniche di Hair-styling! L’ingresso agli show di on Hair è compreso nel biglietto di Cosmoprof, ma tra gli addicted la curiosità circa le nuove tecniche di colore e styling è tanta. Sui ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 marzo 2023) GLI SHOW CHE CONIUGANO TECNICA E. COSMOPROF È ANCHE ON STAGE Come ogni anno Cosmoprof sceglie di intrattenere i suoi ospiti con show inediti che portano sul palco della prestigiosa Fiera non solo le novità, ma anche la professionalità distylist e addetti ai lavori. All’interno del padiglione 37, un’Arena dall’identità high-tech, ospiterà gli show di aziende e dei più importantidesigner internazionali. Una passerella avanguardistica di 27 metri, arricchita da oltre 200 corpi illuminanti e da un ledwall di nuovissima generazione, accenderà i riflettori sulle ultime tendenze taglio, colore e nuove tecniche di-styling! L’ingresso agli show di onè compreso nel biglietto di Cosmoprof, ma tra gli addicted la curiosità circa le nuove tecniche di colore e styling è tanta. Sui ...

