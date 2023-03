Oltre cento tifosi del Napoli fermati fuori dall’Olimpico Grande Torino (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasi centocinquanta i tifosi del Napoli fermati fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. I supporters azzurri hanno seguito la squadra nella trasferta piemontese ma sono stati fermati prima di poter entrare nell’impianto. Stando a una prima ricostruzione, ai controlli gli stessi tifosi sarebbero stati trovati senza il necessario tagliando d’ingresso, ma la voce sarebbe stata subito smentita. Restano dunque da capire i motivi che hanno portato alla decisione di non fare entrare i tifosi del Napoli allo stadio, dove tra poco la formazione di Luciano Spalletti affronterà i granata di Ivan Juric. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono quasicinquanta ideldallo stadio Olimpico. I supporters azzurri hanno seguito la squadra nella trasferta piemontese ma sono statiprima di poter entrare nell’impianto. Stando a una prima ricostruzione, ai controlli gli stessisarebbero stati trovati senza il necessario tagliando d’ingresso, ma la voce sarebbe stata subito smentita. Restano dunque da capire i motivi che hanno portato alla decisione di non fare entrare idelallo stadio, dove tra poco la formazione di Luciano Spalletti affronterà i granata di Ivan Juric. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

