Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv, Serie A basket: orario, programma, streaming (Di domenica 19 marzo 2023) Olimpia Milano contro Virtus Bologna, EA7 Emporio Armani contro Segafredo: c’è in palio il primo posto. Una delle due formazioni dovrà giocoforza lasciare il ruolo di leader della graduatoria all’altra, e sarà anche un confronto con Tortona spettatrice interessata dopo il successo di ieri. 8-8 i precedenti tra Ettore Messina e Sergio Scariolo in Serie A, anche se i due in altri lidi si sono affrontati in numerosissime occasioni. C’è un bel pezzo di infermeria piena da entrambe le parti: per Milano fuori Hall, Pangos, Shields, Datome e Biligha, per Bologna out Cordinier, Ojeleye e Camara, in dubbio Pajola, Lundberg e Teodosic. All’andata finì 74-96 per una delle migliori versioni di stagione dell’EA7, ma quello era il 2 gennaio e questo è il 19 marzo, in una 22a ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)contro, EA7 Emporio Armani contro Segafredo: c’è in palio il primo posto. Una delle due formazioni dovrà giocoforza lasciare il ruolo di leader della graduatoria all’altra, e sarà anche un confronto con Tortona spettatrice interessata dopo il successo di ieri. 8-8 i precedenti tra Ettore Messina e Sergio Scariolo inA, anche se i due in altri lidi si sono affrontati in numerosissime occasioni. C’è un bel pezzo di infermeria piena da entrambe le parti: perfuori Hall, Pangos, Shields, Datome e Biligha, perout Cordinier, Ojeleye e Camara, in dubbio Pajola, Lundberg e Teodosic. All’andata finì 74-96 per una delle migliori versioni di stagione dell’EA7, ma quello era il 2 gennaio e questo è il 19 marzo, in una 22a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anakin77cr : Gp Olimpia Milano vs Virtus Bologna Inter vs Juventus Non so perché ma oggi la vedo malissimo - AndreaBisi7 : INJURY REPORT #lbei Ecco la situazione in infermeria per Virtus e olimpia in occasione del match di oggi alle 18 (i… - LuceverdeMilano : ?? #Milano eventi al Mediolanum Forum ?? oggi #19marzo ??incontro di #basket Olimpia Milano vs Virtus Segafredo Bo… - BasketMagazine : New post: BM ON LBA: IL PUNTO OLIMPIA/ UN DERBY D’ITALIA CHE VALE TANTO PER MILANO, CON LA TEGOLA PANGOS, MA CON UN… - matteomarrali2 : troppa roba da guardare oggi alle 18 c’è la formula 1, virtus bologna contro olimpia milano e il derby di roma -