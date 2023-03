(Di domenica 19 marzo 2023) Rum Diplomatico festeggia il 19 Marzo con Diplomatico Reserva Exclusiva e con un grande classico della mixology VIDRACCO – Dal cuore del rum al cuore di tutti i papà. Non poteva essere diversamente per un distillato che si racconta come The Heart of Rum, regalo perfetto per il 19 marzo. Fra i più amati e apprezzati di sempre, il rum venezuelano sceglie all’interno della sua gamma Diplomático Reserva Exclusiva, un blend unico di rum riserva invecchiati fino a dodici anni, accuratamente selezionati dai migliori Maestri Roneri. L’unione di un corpo unico con un eccellente equilibrio ha reso questo rum pluripremiato un riferimento per gli intenditori e gli amanti di distillati raffinati in tutto il mondo. Si apre con aromi di buccia d’arancia, caramella mou e liquirizia, al palato è morbido, e segue con note di toffee offrendo un finale seducente e duraturo. Un rum elegante, da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Old Fashioned, la ricetta di un cocktail intramontabile - IsaacGoBo : @cucharita_2 ni un old fashioned? ni un ruso blanco? - catecolamino : @CloudOfUniverse Perilla de old fashioned lavadora - cvnismvjor : sarò old fashioned ma preferisco le serie anni 2010 che avevano in ogni finale di stagione UN FINALE VERO e solo PO… - annamar49973553 : @uolller @FabrizioRoncone @Corriere Lascia perdere, mi pare molto old fashioned! -

... a nord del centro di Johannesburg, dove nel menu non mancano ostriche, caviale, tacos creativi e cocktail scenografici che spaziano dal Sudafrica - con il Boerewors, a base di bourbon, ...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ] Festa del papà da Hard Rock Cafe Hard Rock Cafe presenta un menù speciale, dal 15 al 19 marzo, per la Festa del Papà: SmokedBulleit Bourbon, sciroppo di ...E questo suo paradosso è incarnato anche dai mutandoni bianchi , molto, che hanno sempre caratterizzato il suo look: quasi reliquia di un passato che non vuole tramontare, gli slip da ...

Cobra Kai e l'eredità di Karate Kid: old fashioned invecchiato bene CiakClub

She quickly found a party to practise her moves and joked it was “like an old-fashioned Yorkshire disco” as her hand was stamped on entry. Jane was less impressed with a sugary drink made from the ...The Academy Awards are among the greatest, glitziest events in showbiz. The venue for this event is located in the Ovation Hollywood shopping centre at the intersection of Hollywood Boulevard and ...