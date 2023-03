Ogni cultura ha provato a fotografare l’essenza di questo sentimento con parole e modi di dire spesso allegorici ed evocativi, a volte di difficile traduzione. Per esempio? Da "Ser Feliz como una lombriz" a "Sich freuen wie ein Schneekönig", passando per "As cool as a cucumber", ecco un viaggio alla scoperta di parole e frasi idiomatiche che esprimono lo stato d'animo più ambito e inafferrabile (Di domenica 19 marzo 2023) Le parole giuste per dire la felicità? Non esistono. O meglio, ciascuno ha le proprie, influenzate dalla propria esperienza di vita… e di felicità. L’ambiente, la società e la tradizione in cui si vive costituiscono, di per sé, un fattore determinante. E persino la lingua e le espressioni gergali legate alla felicità sono diversissime, a seconda del Paese in cui ci si trova. Ormoni della felicità: 7 dritte per stimolarli in modo naturale guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 19 marzo 2023) Legiuste perla felicità? Non esistono. O meglio, ciascuno ha le proprie, influenzate dpropria esperienza di vita… e di felicità. L’ambiente, la società e la tradizione in cui si vive costituiscono, di per sé, un fattore determinante. E persino la lingua e le espressioni gergali legatefelicità sono diversissime, a seconda del Paese in cui ci si trova. Ormoni della felicità: 7 dritte per stimolarli in modo naturale guarda le foto Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : 'La famiglia siamo noi, siamo quello che costruiamo ogni giorno. I divieti del governo rendono difficile la vita di… - maracal65 : @chetempochefa @NeriMarcore @VeltroniWalter @RaiTre @fabfazio Cultura e stile per entrambi! Capacità di incuriosire… - Andrea_Lenzi_ : @Lella40444111 @ChiaraNesti74 @RaffaellaRegoli Cioè dovrei anche comprare i libri dei cazzari, come fanno i credulo… - 75simonetta : RT @eniolucherini: @lucastamati Gli è andata bene , con me prendeva calci nel culo. Una azione delittuosa e offensiva della cultura va int… - Mir_Tillo : @Corriere Scusate ma gli erasmus italiani all'estero che pensate che facciano? Festa ogni sera fino alla mattina, a… -