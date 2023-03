Oggi 19 marzo: Domenica “Laetare”. Il colore liturgico è il rosa, per pregustare la gioia della Pasqua (Di domenica 19 marzo 2023) Nella Domenica Laetare la Chiesa vuole infondere nei suoi figli sentimenti di gioia, anticipo della primavera spirituale della Pasqua. Tutta i riti della Quarta Domenica di Quaresima si muovono in armonia con la gioiosa allegrezza della liturgia. Anche i paramenti sacerdotali assumono un colore che si usa solo due domeniche all’anno. Oggi, Quarta Domenica di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 19 marzo 2023) Nellala Chiesa vuole infondere nei suoi figli sentimenti di, anticipoprimavera spirituale. Tutta i ritiQuartadi Quaresima si muovono in armonia con la gioiosa allegrezzaliturgia. Anche i paramenti sacerdotali assumono unche si usa solo due domeniche all’anno., Quartadi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : La #Reggina non ha potuto onorare il termine federale, scaduto il 15 marzo, relativo al versamento dei contributi I… - putino : Traduzione in italiano del comunicato ufficiale della Corte Penale Internazionale con l'annuncio dell'emissione di… - ItalianAirForce : #AeronauticaInforma Per la #Stramilano previsto il sorvolo di due #caccia Tornado del 6° Stormo di Ghedi (Bs) che… - RamonToni : Oggi 19 marzo è la festa di San Giuseppe e in alcuni paesi in Europa, America e Asia si festeggia la festa del papà… - pensatrice_la : RT @OrtigiaP: Chi si informava sapeva e si curava anche a casa, oggi il documento dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo @RegLombard… -