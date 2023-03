"Offerta di acquisto per 2 miliardi". Ubs in soccorso di Credit Suisse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BusiMatia : ???? CREDIT SUISSE. UBS RADDOPPIA OFFERTA, MA BEN AL DI SOTTO DELLA CHIUSURA DI MERCATO. BNS OFFRE $100 MILIARDI DI L… -

Credit Suisse al bivio tra la (bassa) offerta di Ubs e la nazionalizzazione RaiNews

Il colosso bancario svizzero Ubs ha rialzato la sua offerta a 2 miliardi di dollari per l’acquisto di Credit Suisse ...Secondo Bloomberg UBS ha messo sul piatto 2 miliardi di dollari per acquisire l'istituto elvetico. La riorganizzazione potrebbe tagliare 9 mila posti di lavoro ...