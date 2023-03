"Obbrobrio, dovrebbe essere un reato": Salvini ad alzo zero contro la sinistra (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il corteo di Milano, in piazza Elly Schlein e Beppe Sala in prima fila, la sinistra riporta al centro del dibattito il tema dell'utero in affitto. E dalle forze di maggioranza piove un compatto "no". Tra chi dice la sua, ecco Matteo Salvini, il quale in visita a Genova, da un gazebo della Lega, ha affermato chiaro e tondo: "I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà: questo è, non perché lo dice la religione. Poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono", ha tagliato corto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. E ancora: "Ci sono cattivi papà, cattive mamme, separazioni e divorzi. Però l'utero in affitto è qualcosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il corteo di Milano, in piazza Elly Schlein e Beppe Sala in prima fila, lariporta al centro del dibattito il tema dell'utero in affitto. E dalle forze di maggioranza piove un compatto "no". Tra chi dice la sua, ecco Matteo, il quale in visita a Genova, da un gazebo della Lega, ha affermato chiaro e tondo: "I bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà: questo è, non perché lo dice la religione. Poi uno puòeterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà, poi gli adulti possono fare quello che credono", ha tagliato corto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. E ancora: "Ci sono cattivi papà, cattive mamme, separazioni e divorzi. Però l'utero in affitto è qualcosa ...

