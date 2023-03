Nuovo Mondiale per Club: nove squadre già qualificate (Di domenica 19 marzo 2023) In settimana la FIFA ha svelato alcune novità riguardo il Mondiale per Club a 32 squadre che prenderà il via a partire dal 2025. Si tratta di un torneo fortemente voluto dal presidente svizzero Gianni Infantino, che punterà molto sulla nuova manifestazione a cadenza quadriennale che raccoglierà il meglio del calcio Mondiale. Il Nuovo torneo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 19 marzo 2023) In settimana la FIFA ha svelato alcune novità riguardo ilpera 32che prenderà il via a partire dal 2025. Si tratta di un torneo fortemente voluto dal presidente svizzero Gianni Infantino, che punterà molto sulla nuova manifestazione a cadenza quadriennale che raccoglierà il meglio del calcio. Iltorneo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Nuovo post di Trump in cui accusa gli Stati Uniti di essere comandati da politici corrotti che non sanno neppure di… - mirkonicolino : #SupercoppaItaliana allargata a 4 squadre, #Mondiale per club allargato a 32 squadre e nuovo torneo #UEFA annuale c… - MCalcioNews : Nuovo Mondiale per Club: nove squadre già qualificate - mapiele : RT @Fedoraquattroc2: Avete capito questi della #CGIL cosa vogliono? il nuovo ordine mondiale di Soros, Bill Gate e quant'altro. Tutti denun… - tigrelt : RT @Fedoraquattroc2: Avete capito questi della #CGIL cosa vogliono? il nuovo ordine mondiale di Soros, Bill Gate e quant'altro. Tutti denun… -