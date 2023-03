Nucleare, la Gran Bretagna la classifica “come fonte sostenibile per l’ambiente”. Incentivi e finanziamenti come per le rinnovabili (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’attesissima Finanziaria di primavera il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, ha rilanciato il cosiddetto ‘Great British Nuclear’ il programma con cui Downing street conta di arrivare alla produzione di un quarto dell’elettricità del Regno da Nucleare entro il 2050. Le vecchie centrali nucleari, che attualmente generano il 13% dell’elettricità del paese, saranno chiuse entro il 2030. Hunt ha dunque lanciato la prima competizione per la costruzione di piccoli reattori modulari ( come quelli sviluppati da Rolls-Royce), come centrali dimostrative per testare la praticabilità della tecnologia energetica a fissione con cui sostituire le centrali in disuso. Il ministro delle Finanze del governo Sunak ha anche ufficialmente riclassificato il Nucleare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Nell’attesissima Finanziaria di primavera il Cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, ha rilanciato il cosiddetto ‘Great British Nuclear’ il programma con cui Downing street conta di arrivare alla produzione di un quarto dell’elettricità del Regno daentro il 2050. Le vecchie centrali nucleari, che attualmente generano il 13% dell’elettricità del paese, saranno chiuse entro il 2030. Hunt ha dunque lanciato la prima competizione per la costruzione di piccoli reattori modulari (quelli sviluppati da Rolls-Royce),centrali dimostrative per testare la praticabilità della tecnologia energetica a fissione con cui sostituire le centrali in disuso. Il ministro delle Finanze del governo Sunak ha anche ufficialmente rito il...

