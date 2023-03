Notizia strepitosa per gli insegnanti | di quanto sarà l’aumento in busta paga

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 marzo 2023) Svolta per glie tutto il mondo scolastico, arrivain. Svelate le cifre, ecco tutte le novità. Nuovi aggiornamenti riguardo lo stipendio medio di un insegnante cherivisto grazie alla nuova rimodulazione. Anche i personale Ata avrà dei benefici, ecco quando inizieranno gli aumenti. Aumento stipendi professori annuncio – Ansa Foto – ilovetrading.itSono stati recuperati nuovi soldi per corrispondere a tutti glie ai lavoratori della scuola degli aumenti in. Ciò è arrivato non grazie ad un investimento da parte del Governo. Le risorse, infatti, sono arrivate grazie a fondi già stanziati precedentemente per il miglioramento dell’offerta formativa. Le bustedi oltre 850 mila ...