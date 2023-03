(Di domenica 19 marzo 2023) L’Inter, assieme al Napoli e al Milan, è ai quarti didi. Marcosu Sky Sport ha espresso il suo parere sulla stagione europea dellene, sicuramente positiva ma che non cancella il contesto. POSSIBILITÀ – Inter, Milan e Napoli ai quarti didi, Marcoha parlato così su Sky Sport della stagione europea: «L’ha il 75% diuna finalista. I problemi del nostro calcio non sono però risolti, dobbiamo vedere come noi da una parte produciamo giocatori e calcio e dall’altra come gestiamo le risorse, come attraiamo risorse e come impiegarle bene. Siamo indietro in questo, però siamo lì e sfruttiamo l’occasione in Europa». Inter-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Nosotti: «Italia con 75% di avere finale Champions League, però...» - - Giulio_Nosotti : @_talebanikov Tano premetto che odio profondamente rdz, ma ora come ora come si fa a pensare di portarlo in Italia?… -

... Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Nando Orsi Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo e MarcoGranata con un solo ...... Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Marcoe ...... su Sky Marcoentra nel dibattito su Allegri cercando una sintesi e ricorrendo all'uso di ... non come al Sei nazioni di rugby dove l'"perde sempre con onore". *** Prima di vincerla con ...

Nosotti: «Italia con 75% di avere finale Champions League, però…» Inter-News.it

Marco Nosotti ha parlato del big match che si aspetta dal Derby d’Italia: Inter-Juventus è per lui la partita della giornata (vedi articolo). Poi non sarà da sottovalutare quello che considera come ...