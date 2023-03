Nordcorea, Seul: Pyongyang ha lanciato un missile balistico (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato verso le acque al largo della sua costa orientale, secondo l'esercito sudcoreano e il governo giapponese. "La Corea del Nord ha lanciato un sospetto missile balistico", ha dichiarato in un tweet l'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, l'esercito sudcoreano ha dichiarato che il missile balistico, non meglio specificato, è stato lanciato verso il mare Orientale, come viene chiamato anche il mar del Giappone. Il lancio arriva dopo che violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alla Corea del Nord di testare missili balistici ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) - La Corea del Nord haunnon specificato verso le acque al largo della sua costa orientale, secondo l'esercito sudcoreano e il governo giapponese. "La Corea del Nord haun sospetto", ha dichiarato in un tweet l'ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, l'esercito sudcoreano ha dichiarato che il, non meglio specificato, è statoverso il mare Orientale, come viene chiamato anche il mar del Giappone. Il lancio arriva dopo che violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alla Corea del Nord di testare missili balistici ...

